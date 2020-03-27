Bugün değilse ne zaman? Koronavirüs ile mücadele kapsamında başta sağlık çalışanları her türlü kahramanlığı sergilerken, iş dünyasının da üzerine düşen görevler olduğunu belirten İDMİB Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Mustafa Şenocak, çağrıda bulundu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başta sağlık çalışanları her türlü kahramanlığı sergilerken, iş dünyasının da üzerine düşen görevler olduğunu belirten İDMİB Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Mustafa Şenocak, çağrıda bulundu.

Dünyayı saran koronavirüsü kapsamında birçok şirketin zarar görmesi nedeniyle iş dünyası da harekete geçti. Bu durumun Türkiye açısından önemli bir adım olabileceğine dikkat çeken İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Mustafa Şenocak, sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Mustafa Şenocak, buradan yaptığı duyuruda, şunlara dikkat çekti: "Hemen her konuda çözümü devletten beklerken, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte bütçeleri kanunun verdiği yetki ile alınan aidatlardan oluşan bazı STK'larımız imkanlarını ve yetkilerini kullanma konusunda maalesef insiyatif almıyorlar. Şahsi önerim; TOBB, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, TİM, Tanıtım Fonları, İhracatçı Birlikleri, İşveren Sendikaları, İşçi Sendikaları, çeşitli konfederasyonlar, TTB, TMMOB gibi kuruluşların yedek akçeleri, fonları ve zorunlu ihtiyaçları dışındaki yıllık bütçelerini minimum 1 yıllık süre için faizsiz olarak devletin belirleyeceği bir yöntemle üyelerine kullandırmalarının sağlanması gerekmektedir."

"Sağlık kurumlarına bağış için önümüz açılsın"

Bu zorlu süreçte tüm STK'ların sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Mustafa Şenocak "Devletimiz güçlüdür ve bu yükün altından şüphesiz ki kalkacaktır. Ancak hepimiz elimizden geldiğinde bu zorlu süreci geride bırakabilmek adına devletimize ve sağlık kurumlarımıza katkı sunmalıyız. Ayrıca kurumlarımızın bütçelerinin veya varlıklarının belirli bir yüzdesini koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık kurumlarına bağışlanabilmesi için yasal düzenleme yapılarak kurumlarımızın bu konuda önünün açılması gerekmektedir. Bu süreçte yapılamayan birçok etkinlik için ayrılan bütçeler, yapılacak tasarruf ve israftan kaçınmayla belirli bir destek sağlanabilir" dedi.

Kaynak: Bültenler