'Bugün de bizden' diyerek mama bağışında bulundular
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'Bugün de bizden' diyerek mama bağışında bulundular

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, korona virüs sürecinde sokak hayvanları için başlattığı 'Bugün de Bizden' kampanyasına destekler devam ediyor.

'Bugün de bizden' diyerek mama bağışında bulundular
03.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:39

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, korona virüs sürecinde sokak hayvanları için başlattığı 'Bugün de Bizden' kampanyasına destekler devam ediyor. Hayvanseverler de kampanyaya katılarak, sokak hayvanları için satın aldıkları mamaları teslim etti.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye teslim edilen mamalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel mama kapları ile çeşitli park ve alanlarda sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.

"Kampanyanın devam etmesi çok önemli"

Oluşturdukları Patili Dostlar Grubu ile belirli dönemlerde bu tür bağışlarda bulunduklarını ifade eden grup temsilcisi Demet Altay, "Mezitli Belediyemiz tarafından böyle bir kampanya düzenlendiğini duyunca hemen katkı sunmak istedik. Yapılan şey son derece önemli ve mutlaka destek sağlanmalı. Özellikle bu kampanyanın devam etmesi gerekiyor. Başkanımıza ve belediye personelimize gösterdiği yakın ilgi ve destekleri nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

"Mezitli'nin iyi insanlarını sokak dostlarımıza destek olmaya davet ediyorum"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da 'Bugün de Bizden' kampanyasına destek olarak sokakta yaşayan dostların beslenmesine katkı sunulabileceğini belirterek, "'Bugünkü mamaları bizden' diyerek sokak hayvanları için kampanyamızı başlattık. Vatandaşlarımız, sokak canlarımızın beslenmesi için Mezitli Belediyemizi arayarak miktarı ne kadar olursa olsun mama bağışında bulunabilirler" diye konuştu.

Virüse karşı verilen mücadelede Mezitli'de yaşayan hiçbir vatandaşı olduğu gibi hiçbir canlıyı virüsün olumsuz etkisiyle baş başa bırakmak istemediklerini vurgulayan Başkan Tarhan, "Korona virüsün olumsuz etkilerini yok etmek adına her türlü tedbirimizi aldık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken sokaktaki dostlarımızı da unutamayız. 'Bugün de bizden olsun' diyerek mama bağışında bulunan üyelere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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