Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi!13 Mart Cuma namazı saat kaçta?
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Koronavirüs, Dini, Güncel

Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi!13 Mart Cuma namazı saat kaçta?

Türkye'de koronavirüs görülmesinin ardından sosyal medyada "Cuma namazı kılınacak mı, Cuma namazı kılınmayacak mı" şeklinde sorular soruldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Peki, bugün Cuma namazı kılınacak mı, 13 Mart Cuma namazı kılınmayacak mı?

13.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:22
Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma namazı açıklaması geldi. Sosyal medyada yayılan 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına cevap veren başkanlık konu ile ilgi duyuru yaptı. Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi!13 Mart Cuma namazı saat kaçta?

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Başkan Erbaş'ın yarın (13 Mart) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır" konulu hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracağı bilgisi paylaşıldı.

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEDBİR MÜMİN'DEN TAKDİR ALLAH'TANDIR

Muhterem Müslümanlar!

En hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan Koronavirüs'ün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resûl-i Ekrem'in buyurduğu gibi "Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir." Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır.

Aziz Müminler!

Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim. Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, on dört gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım.

Kıymetli Müslümanlar!

Bizler samimi ve sıcakkanlı bir milletiz. Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar Koronavirüs'den daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır.

Değerli Müminler!

Sağlık, Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah'ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim (a.s) Rabbimizi şöyle anlatır: "O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O, beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da yine O'dur."2 Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım. Elbette Rabbimizin bir takdiri vardır. Mümine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedil ve dengelidir. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

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Şu an buradasınız: Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi!13 Mart Cuma namazı saat kaçta? - Haberler
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