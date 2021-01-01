Bugün Cuma kılınacak mı? Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bugün Cuma kılınacak mı? Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı?

01.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:02
Bugün Cuma kılınacak mı? Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük kısıtlama getirilirken, kısıtlamanın devam edeceği 1 Ocak Cuma günü camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağı ise merak konusu olmuştu. Peki, Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı? Bugün Cuma kılınacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle, yılbaşı öncesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına yönelik karar alınmıştı. 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar da yasağın kapsamını ve yasaktan muaf olacak kişiler ile kısıtlamanın ilk gününün ne zaman olduğu gibi ayrıntıları araştırıyor. Bugün Cuma kılınacak mı? Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı?

YILBAŞI 1 OCAK CUMA NAMAZI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için Camilere gidebilecekler mi?

Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için I·l/I·lçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; I·l/I·lçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Gazete Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bugün Cuma kılınacak mı? Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 10:11:02. #1.14#
title