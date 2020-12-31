Bugün Cuma kılınacak mı? Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük kısıtlama getirilirken, kısıtlamanın devam edeceği 1 Ocak Cuma günü camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağı ise merak konusu olmuştu. Peki, Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı? Bugün Cuma kılınacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle, yılbaşı öncesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına yönelik karar alınmıştı. 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar da yasağın kapsamını ve yasaktan muaf olacak kişiler ile kısıtlamanın ilk gününün ne zaman olduğu gibi ayrıntıları araştırıyor. Bugün Cuma kılınacak mı? Yılbaşı 1 Ocak Cuma namazı yasak mı? Bugün camiler açık mı?

YILBAŞI 1 OCAK CUMA NAMAZI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için Camilere gidebilecekler mi?

Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.