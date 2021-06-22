Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 22 Haziran altın fiyatları! Altın fiyatları!

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 22 Hazirangüncel altın fiyatları!

22 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 502,7lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805lira, cumhuriyet altını da 3322liradan satılıyor.

22 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 502,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 502,7 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 804,7968

Satış: 824,9167

Yarım Altın:

Alış: 1609,594

Satış: 1649,833

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