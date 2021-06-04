Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 5 Haziran altın fiyatları! Altın onsu!
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Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 5 Haziran altın fiyatları! Altın onsu!

Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 5 Haziran altın fiyatları! Altın onsu!
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Altın onsu! Altın yükselir mi? 1 çeyrek altın ne kadar? Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 28 Mayıs güncel altın fiyatları!

5 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 526,9lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 843lira, cumhuriyet altını da 3487liradan satılıyor.

5 HAZİRANGRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 526,9liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 526,9lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 843,2755

Satış: 864,3574

Yarım Altın:

Alış: 1686,812

Satış: 1728,982

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Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 5 Haziran altın fiyatları! Altın onsu! - Haberler
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