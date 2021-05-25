Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 25 Mayıs altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 25 Mayısgüncel altın fiyatları!

25 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 506,0 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, cumhuriyet altını da 3352 liradan satılıyor.

25 MAYIS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 506,0 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 506,0 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 810,3425

Satış: 830,6011

Yarım Altın:

Alış: 1621,627

Satış: 1662,167

ALTIN FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!