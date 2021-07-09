Bugün burç yorumları - Günlük burç yorumları boğa, balık, oğlak, kova: 9 Temmuz burç yorumları! 9 Temmuz hangi burç?

9 Temmuz hangi burç? Bugün burç yorumlarında neler var? Yükselen burçları bugün neler bekliyor? Haftalık, günlük burç yorumları meraklıları aşk, evlilik, sağlık, kariyer gibi konularda 9 Temmuz Cuma günü neler yaşanacak araştırıyor. Boğa, balık, oğlak, kova günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor. İşte, Haziran ayı burç yorumları, haftalık burç yorumları!

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 9 Temmuz Cuma günlük burç yorumları, 5 - 11 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 TEMMUZ

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında. Yaydığınız enerji yakın çevrenizdekileri etkisi altına alarak, daha kısa bir süre öncesine kadar hayal bile edemediğiniz noktalara ulaşmanızı sağlayacak. Bu enerjiden yararlanın ve bu olumlu döneminizi ziyan etmeyin. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Günlük iş rutininizi yerine getirmekte zorlanıyorsunuz. Bugünkü koşullarınız pek ümit verici değil ve yapacağınız işlerde başarılı olma ihtimali düşük. Sinirinizi iş arkadaşlarınızdan çıkarmaya kalkışmayın. Ayrıca kendinizi çevrenizdekilere kapatmayın, içinize kapanmanızın size hiçbir yardımı olmayacaktır. Ailenizin yakınlığına sığının ve bu yardımcı kaynaktan uzanan eli kabul edin. Gelen destek sayesinde bu zor zamanı atlatabileceksiniz. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Zihniniz ve bedeniniz son derece formda ve neye elinizi atsanız başaracağınızı hissediyorsunuz. Bu enerjiyi, uzun süredir aklınızda olan bir projeyi başlatmak için kullanın. Şimdi en uygun zaman. Projenizin başarılı olması için ne gerekiyorsa, hepsini temin edin ve hedefinize odaklanın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...