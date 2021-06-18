Bugün burç yorumları - Günlük burç yorumları boğa, balık, oğlak, kova: 18 Haziran burç yorumları!

Bugün burç yorumlarında neler var? Yükselen burçları bugün neler bekliyor? Haftalık, günlük burç yorumları meraklıları aşk, evlilik, sağlık, kariyer gibi konularda 18 Haziran Cuma günü neler yaşanacak araştırıyor. Boğa, balık, oğlak, kova günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor. 18 Haziran hangi burç? İşte, Haziran ayı burç yorumları, haftalık burç yorumları!

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 18 Haziran Cuma günlük burç yorumları, 14 - 20 Haziran haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 HAZİRAN

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

İşyerinizdekiler size her zamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu elverişli dönemi, ekibinizle birlikte zor işlere girişip başarmak için kullanın. Ekibinizde oluşacak dinamik sayesinde en çetrefilli işlerin bile kolayca üstesinden geleceksiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın. Gerçekçi olmayan beklentileriniz yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yine de vazgeçmeyin ve halen elinizde olan fırsatlardan faydalanın. Her şeyi zorlayarak oldurmak yerine, biraz daha mütevazı davranın. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Enerji ve cesaret dolu; isteklerinize ulaşmak için daha iyi koşullar isteyemezdiniz. Ancak, çok ilginç görünen ve oldukça karmaşık ayrıntılar nedeniyle hedefinizden kolayca uzaklaşabilirsiniz. Olaylara akılcı ve duyarlı yaklaşmaya ve temel yönler üzerine odaklanmaya dikkat edin, o zaman başarı için çok beklemeniz gerekmeyecek. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...