Bugün Borsa İstanbul açık mı? Borsa İstanbul arefe gününde açık mı? Arefe günü ve bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu? Arefe günü BİST açık mı?

Kurban bayramında birçok kurum ve kuruluşun kapalı olmasının ardından en çok merak edilen konular arasında Borsa İstanbul'un (BİST) açık olup, olmadığı yer almakta. Geçtiğimiz günlerde arefe gününün idari izin olarak kabul edileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar arefe günü (bugün) borsanın bugün çalışıp, çalışmadığını merak etmekte. Peki, Bugün Borsa İstanbul açık mı? Borsa İstanbul arefe gününde açık mı?

Kurban bayramında işlem yapmayacak olan kurum ve kuruluşlar arasında yer alan Borsa İstanbul (BİST) yılın belirli günlerinde hizmet vermemektedir. Borsa İstanbul'da işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular Borsa İstanbul'un arefe günü ve bayram süresince açık olup, olmayacağı. Vatandaşlar internette en çok "Bugün Borsa İstanbul açık mı? Borsa İstanbul arefe gününde açık mı? Arefe günü ve bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu? Arefe günü BİST açık mı?" soruların cevabını ararken, konu hakkında detaylı bilgilere ve Borsa İstanbul'un 2021 boyunca kapalı olacağı günlerin tarihlerini haberimizden öğrenebilir.

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul 19 Temmuz Pazartesi arefe gününde yarım gün açık olacak ve saat 12:30'a kadar hizmet verecektir. Bunun haricinde 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe, 23 Temmuz Cuma, 24 Temmuz Cumartesi ve 25 Temmuz Pazar günü hizmet vermeyecektir. Borsa İstanbul (BİST) 26 Temmuz Pazartesi'den itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacaktır.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

19 Temmuz 2021, Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma Kurban Bayramı Kapalı

30 Ağustos 2021, Pazartesi Zafer Bayramı Kapalı

28 Ekim 2021, Perşembe Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2021, Cuma Cumhuriyet Bayramı Kapalı