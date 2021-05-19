Bugün borsa açık mı? 19 Mayıs borsa açık mı? Borsa açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasından dolayı bugün bazı kurumların işlem alıp almayacağı merak konusu oldu. Merak edilenler arasına borsa da girdi. Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? Borsa 19 Mayıs 2021 (bugün) Çarşamba günü kapalı mı? sorularına cevap aramaya başladı. Peki, Bugün borsa açık mı? 19 Mayıs borsa açık mı? Borsa açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasından dolayı bugün bazı kurumların işlem alıp almayacağı merak konusu oldu. Merak edilenler arasına borsa da girdi. Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? Borsa 19 Mayıs 2021 (bugün) Çarşamba günü kapalı mı? sorularına cevap aramaya başladı. Peki, Bugün borsa açık mı? 19 Mayıs borsa açık mı? Borsa açık mı, kapalı mı? İşte detaylar haberimizde…

19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

Borsa, 19 Mayıs 2021, Çarşamba Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapalıdır.

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 20 Mayıs Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL