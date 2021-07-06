Bugün BİM saat kaçta açılıyor? A101, Şok, Migros açılış kapanış saatleri! 6 Temmuz market çalışma saatleri nedir?

Normalleşme süreci ile beraber marketlerin açılış kapanış saatleri de değişti. Bu noktada, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 5 Temmuz Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Normalleşme süreci ile beraber marketlerin açılış kapanış saatleri de değişti. Bu noktada, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Peki, BİM saat kaçta kapanıyor? A101, Şok, Migros çalışma saatleri neler? 6 Temmuz market çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

Pazar yasakları kalktığı için yeni normale dönülmüştür.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.