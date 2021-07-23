Bugün BİM açık mı? BİM buğu açık mı, kapalı mı? 23 Temmuz'da BİM açık mı? BİM kaça kadar açık?
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Bugün BİM açık mı? BİM buğu açık mı, kapalı mı? 23 Temmuz'da BİM açık mı? BİM kaça kadar açık?

Bugün BİM açık mı? BİM buğu açık mı, kapalı mı? 23 Temmuz'da BİM açık mı? BİM kaça kadar açık?
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Kurban Bayramı tatili devam ederken BİM çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram günleri tatil bölgelerinde alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar BİM bugün açık mı, marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün BİM açık mı? BİM buğu açık mı, kapalı mı? 23 Temmuz'da BİM açık mı? BİM kaça kadar açık?

Kurban Bayramı tatili devam ederken BİM çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram günleri tatil bölgelerinde alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar BİM bugün açık mı, marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün BİM açık mı? BİM buğu açık mı, kapalı mı? 23 Temmuz'da BİM açık mı? BİM kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde…

BUGÜN BİM AÇIK MI?

Zincir marketlerden BİM bayram günlerinde açık olacağı saatleri ve hangi günler çalışacağını duyurdu. Bayramın ikinci günü evindeki eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar BİM marketin açık olup olmadığını araştırıyorlar.

BAYRAMDA BİM AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 22 Temmuz Perşembe günü açık olacak.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

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Bugün BİM açık mı? BİM buğu açık mı, kapalı mı? 23 Temmuz'da BİM açık mı? BİM kaça kadar açık? - Haberler
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