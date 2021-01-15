Bugün Bilim Kurulu Toplantısı var mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor?
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Bugün Bilim Kurulu Toplantısı var mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor?

15.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:43
Bugün Bilim Kurulu Toplantısı var mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde Covid-19 salgınıyla ilgili önemli kararların verildiği Bilim Kurulu toplantısının bugün olup olmayacağı halk tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Ocak Bugün Bilim Kurulu Toplantısı var mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor? İşte detaylar!

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? sorularının cevap bulacağı Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak ediliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Koronavirüs konulu Bilim Kurulu Toplantısı'nı yeni tarihte düzenleyecek. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Koronavirüs konulu Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak henüz belli değil. Bilim Kurulu Toplantısı sonra yasaklar kalkacak mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplantının ana konusu aylardır gündemden düşmeyen Koronavirüs olacak. Toplantıda Covid-19 önlemleri, sokağa çıkma yasağı, tedbir ve öneriler görüşülecek.

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