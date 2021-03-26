Bugün Berat kandili mi? Berat Kandil ne zaman?
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Bugün Berat kandili mi? Berat Kandil ne zaman?

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Bugün Berat kandili mi? Berat Kandil ne zaman?

Bugün Berat kandili mi? Berat kandili yaklaşmakta olan kandillerden biri. Müslümanlar "27 Mart kandil mi" sorusu ile "Cumartesi ne kandili?" sorularına yanıt aramakta. Berat Kandili, Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece olarak geçiyor. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. Peki Berat Kandili ne zaman 2021, önemi nedir?

Bugün Berat kandili mi? 27 Mart Berat Kandili için geri sayılıyor. Adım adım Berat Kandili'ne yaklaşırken hangi güne denk geldiği ve önemi ise araştırılmaya başlandı. Berat Kandili şaban ayı içerisinde yer alıyor. Peki 27 Mart kandil mi? Cumartesi ne kandili?İşte Berat Kandili önemi ile ilgili detaylar...

2021 KANDİL TARİHLERİ

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili - 27 Mart Cumartesi

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

BUGÜN BERAT KANDİLİ Mİ?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Berat kandili bu yıl Mart ayına denk geliyor. Berat Kandili 27 Mart'ta idrak edilecek.

2021 kandil günleri takvimine göre Berat kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

BERAT NE DEMEK?

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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