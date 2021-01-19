Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

Baraj dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Baraj oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Baraj son bölümde neler oldu? Baraj ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Baraj var mı? İşte ayrıntılar...

Baraj kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Baraj yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Baraj'nın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BARAJ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Baraj 19 Ocak Salı günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir, Nazım'dan intikam almak için Tarık'a evlenme teklif etmiştir.

Fakat intikamı bununla kalmayacak, ona ihanet eden herkesten hem mutluluklarını hem de ellerinde kalan her şeyi almak için uğraşacaktır.

Tarık, Zahra yerine Nehir ile evlenmeyi kabul ettiği takdirde Zahra'nın sırlarını saklamak için hiçbir sebebi kalmayacaktır...

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in herkesin önünde yüzüğü Bahar'dan alması büyük bir skandal yaratır.

Bahar ve Tülay artık Nehir'i aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıdır. Fakat artık gözü kararmış olan Nehir'in tek bir amacı vardır: Nazım'ı geri kazanmak.

Fulya gerçekleri öğrenince, Tarık'ın her şeyini kaybetmesi an meselesidir. Ancak hiç beklemediği bir kişiden ani bir teklif alması onun için her şeyi değiştirecektir.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)



BARAJ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

