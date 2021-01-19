Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!
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Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

19.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:50
Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

Baraj dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Baraj oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Baraj son bölümde neler oldu? Baraj ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Baraj var mı? İşte ayrıntılar...

Baraj kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Baraj yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Baraj'nın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BARAJ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Baraj 19 Ocak Salı günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir, Nazım'dan intikam almak için Tarık'a evlenme teklif etmiştir.

Fakat intikamı bununla kalmayacak, ona ihanet eden herkesten hem mutluluklarını hem de ellerinde kalan her şeyi almak için uğraşacaktır.

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

Tarık, Zahra yerine Nehir ile evlenmeyi kabul ettiği takdirde Zahra'nın sırlarını saklamak için hiçbir sebebi kalmayacaktır...

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in herkesin önünde yüzüğü Bahar'dan alması büyük bir skandal yaratır.

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

Bahar ve Tülay artık Nehir'i aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıdır. Fakat artık gözü kararmış olan Nehir'in tek bir amacı vardır: Nazım'ı geri kazanmak.

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

Fulya gerçekleri öğrenince, Tarık'ın her şeyini kaybetmesi an meselesidir. Ancak hiç beklemediği bir kişiden ani bir teklif alması onun için her şeyi değiştirecektir.

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

BARAJ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!

BARAJ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!
Bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm izleme linki!
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