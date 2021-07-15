Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe bankalar çalışıyor mu, bankalar açık mı? ATM'ler açık mı?

Bugün bankalar açık mı yoksa kapalı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz resmi tatildir. Bundan dolayı bankalar açık olacak mı araştırılıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? Bugün bankalar kapalı mı? 15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz bankalar kapalı mı olacak? 15 Temmuz Perşembe bugün bankaların çalışma saatleri nasıl? ATM'ler açık mı?

Bugün resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar nereler açık nereler kapalı merak ediyor. Merak edilen yerlerden birisi de bankalar oldu. Bankalar 15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı? Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankalar kapalı mı olacak? ATM'ler çalışacak mı? ATM'lerden para çekilebilecek mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Bugün resmi tatildir.

BUGÜN (15 TEMMUZ) BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz bugün resmi tatil olduğundan dolayı tüm bankalar kapalı olacaktır. Yani bankalar bugün 15 Temmuz Perşembe günü kapalıdır. Banka şubeleri bugün kapalı fakat ATM'lerden işlem yapabilirsiniz. EFT işlemleri ise 16 Temmuz Cuma günü yani yarın hesaplara aktarılacaktır.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.