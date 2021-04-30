Bugün bankalar açık mı?30 Nisan Perşembe bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta kapanıyor?
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Bugün bankalar açık mı?30 Nisan Perşembe bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta kapanıyor?

Bugün bankalar açık mı?30 Nisan Perşembe bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta kapanıyor?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 17 günlük tam kapanma başladı. Peki, Bugün bankalar açık mı?30 Nisan Perşembe bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta kapanıyor?

Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 17 günlük tam kapanmada, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Tam kapanma kararı sonrası Türkiye Bankalar Birliği de bankaların çalışma sistemine ilişkin yeni bir karar aldı.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlendi. İşte bankaların durumu ile ilgili yapılan açıklama Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler. Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

MARKET, MANAV VE KASAPLAR BELİRLİ SAATLERDE AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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