Bugün banka açık mı? Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Bankalar tatil mi? Bankalar kaça kadar açık?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "turuncu" kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınası için tedbirler alındı. Vatandaşlar Bugün banka açık mı? Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Bankalar tatil mi? Bankalar kaça kadar açık? sorularına yanıt aradı.
Bugün bankalar açık mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "turuncu" kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınası için tedbirler alındı. Vatandaşlar Bugün banka açık mı? Bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Bankalar tatil mi? Bankalar kaça kadar açık? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...
Kar nedeniyle alınan önlemler arasında bankaların kapatılması yer almamaktadır. Dolayısıyla bankalar bugün çalışmaktadır.
Banka çalışma saatleri 2022 yılında şu şekildedir:
- Ziraat Bankası: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.30
- Halkbank: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00
- Vakıfbank: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00
- Akbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- QNB Finansbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- İş Bankası: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- Yapı Kredi: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00
- Garanti BBVA: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- TEB: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- Denizbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- HSBC: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.