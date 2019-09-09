09.09.2019 15:32

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Bugün ateşiniz sigarayı değil eğitim meşalesini yaksın" etkinliği düzenlendi.

Velilerin, sigaraya harcayacakları paraları bağışlayarak tasarım ve beceri atölyesinin kurulmasının amaçlandığı projeyle ilgili Osmaneli İlkokulunda etkinlik yapıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Baki Babaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak beceri ve tasarım atölyelerinin yaygınlaştırılması için 2023 vizyonu çerçevesinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Osmaneli'de güzel bir projenin gerçekleştiğini duyduklarını belirten Babaoğlu, "2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününü bu güzel projeyi yapan okulda açalım istedik. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak elimizden gelen desteği göstereceğiz. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Osmaneli Kaymakam Naif Yavuz da projeyle, velilerin sigaraya harcamak yerine bağışladığı paralarla okullarda tasarım ve beceri atölyeleri kurulmasının amaçlandığını anlattı.

Projeyle "bir taşla iki kuş vurulacağını" dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Velilerimizin kötü alışkanlıklarından kurtulmasına vesile olabilecek bir proje, diğer yandan ise eğitime katkı sunma konusunda güzel bir proje. Böyle güzel ve anlamlı projenin sürekli olması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda velilerimizden daha çok destek bekliyorum. Her velimiz alacağı tütün maddesine vereceği parayı okuluna gelerek öğrencisine destek için verirse eğitim meşalesi sürekli yanmaya devam edecektir."

Katılımcılar program sonunda bağışta bulundu.

Kaynak: AA