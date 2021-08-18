Bugün aşure günü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bugün aşure günü mü?

Bugün aşure günü mü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Muharrem ayının 10. Günü olan Aşure günü hakkında detaylar araştırılırken bugün aşure günü mü sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Bugün aşure günü mü? İşte, İslam dünyası için önemli bir gün sayılan Aşure günü hakkında detaylar…

Paylaşma ve dayanışmayı temsil eden Aşure gününü ne zaman olduğu merak ediliyor. Muharrem ayı 10. Günü olan Aşure günü hakkında Bugün aşure günü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Bugün aşure günü mü?

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜNLER TUTULMALI?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HADİS-İ ŞERİFLERİ

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor." (Müslim) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"Aşure günü oruç tutan o yıl tuta¬madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur." (Deylemi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz."buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)

BUGÜN AŞURE GÜNÜ MÜ?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başladı. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk geliyor. Dolayısıyla bugün Aşure günüdür.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Burak Yılmaz Samet Aybaba Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bugün aşure günü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.08.2021 12:04:46. #1.13#

title