Bugün aşure günü mü?

Muharrem ayının 10. Günü olan Aşure günü hakkında detaylar araştırılırken bugün aşure günü mü sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Bugün aşure günü mü? İşte, İslam dünyası için önemli bir gün sayılan Aşure günü hakkında detaylar…

Paylaşma ve dayanışmayı temsil eden Aşure gününü ne zaman olduğu merak ediliyor. Muharrem ayı 10. Günü olan Aşure günü hakkında Bugün aşure günü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Bugün aşure günü mü?

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜNLER TUTULMALI?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HADİS-İ ŞERİFLERİ

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor." (Müslim) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"Aşure günü oruç tutan o yıl tuta¬madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur." (Deylemi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz."buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)

BUGÜN AŞURE GÜNÜ MÜ?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başladı. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk geliyor. Dolayısıyla bugün Aşure günüdür.