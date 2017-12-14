Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? - Çeyrek ve gram altın fiyatı 14.12.2017. Altın fiyatları için araştırmasını sürdüren yatırımcılar, '14 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu?' gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altının gram fiyatı, dün düşüşle başlamıştı. İşte altında son durum.

Altın fiyatları için yatırım yapmayı düşünen ve altın bozdurmak isteyen vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. İnternet üzerinde sık sık "altın fiyatları, gram altın ne kadar? ve çeyrek altın fiyatları" aramalarını yapan vatandaşlar fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

ALTININ GRAM FİYATI 154,6 İLE DENGELEDİ

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 154,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 154,6 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, ABD'de açıklanan veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası kazançlarını geri vererek, günü önceki kapanışının hemen altında 153,9 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 154,6 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 254, Cumhuriyet altını 1.035 liradan satılıyor.

Fed'in faiz kararı sonrası doların küresel piyasalardaki değer kaybından olumlu etkilenen altının ons fiyatı da 1.260 dolar sınırına kadar yükseldi. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1.257 dolardan işlem görüyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in, politika faizini, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltme kararı aldığını, faiz kararının piyasalar tarafından önceden satın alındığı için altın fiyatlarını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi.

Memiş, "Fed'in enflasyon konusunda endişe duyması, zayıf gelen ABD çekirdek enflasyon verisi, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin de altın fiyatlarına destek verdiğini söyleyebiliriz." dedi.

Fed'in faiz kararından sonra dolar kurunda değer kayıpları yaşandığını ifade eden Memiş, dolar kurunun seyrinin altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarının bugün yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirten Memiş, Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini bildirdi.

İşte altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı...

Gram altın alış 154,35 TL satış 154,46 TL.

Çeyrek altın 246,95 TL satış 252,55 TL.

Tam altın alış 987,8195 TL satış 1.007,1072 TL.

Cumhuriyet altını alış 1.015,00 TL satış 1.025,00 TL.

Yarım altın alış 492,37 TL satış 505,10 TL.