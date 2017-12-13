Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? - 13 Aralık 2017 Çeyrek ve gram altın

Altın fiyatları için yatırım yapmayı düşünen ve altın bozdurmak isteyen vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. İnternet üzerinde sık sık "altın fiyatları, gram altın ne kadar? ve çeyrek altın fiyatları" aramalarını yapan vatandaşlar fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

ALTIN FİYATLARI 153,5'E DENGELEDİ

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 153,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 153,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 153,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 252, Cumhuriyet altını 1.027 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.244 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını söyledi. Altın fiyatlarının Fed'in faiz kararı öncesinde sakin bir seyir sürdürdüğünü belirten Memiş, altının ons fiyatının baskı altında kalmaya devam etmesi durumunda 1.216 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.

Memiş, dolar kurundaki gerilemenin altının gram fiyatlarını negatif etkilediğini ifade ederek, ABD'de enflasyon başta olmak üzere bugün açıklanacak verilerin de takip edileceğini dile getirdi.

İşte altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı...

Gram altın alış 153,05 TL satış 153,16 TL.

Çeyrek altın 244,88 TL satış 250,42 TL.

Tam altın alış 999.48 TL satış 1009.68 TL.

Cumhuriyet altını alış 1.015,00 TL satış 1.025,00 TL.

Yarım altın alış 488,22 TL satış 500,85 TL.

13 Aralık altın fiyatları bu şekildeydi...