Bugün Akıncı yeni bölümü var mı? Akıncı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Akıncı son bölümde ne oldu?

Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle bu hafta ATV'deki bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bunun akabinde seyirciler bugün yayınlanacak olan Akıncı dizisinin de yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. Peki 15 Ocak Cuma bugün Akıncı dizi var mı, Akıncı dizisi olacak mı? Yeni bölümü ne zaman?

Akıncı dizisinin yeni bölümü olacak mı merak ediliyor. Peki bugün Akıncı var mı? Yeni bölümü saat kaçta başlayacak? Bugün Ziraat Türkiye Kupası maçı olacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

BUGÜN AKINCI OLACAK MI?

Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle ATV'deki bazı dizilerin yeni bölümleri yoktu. Fakat bugün ZTK maçı olmayacak. Haliyle Akıncı dizisinin yeni bölümü (3. bölüm) ekranlara gelecek.

AKINCI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Akıncı dizisinin yeni bölümü 15 Ocak Cuma bugün saat 20:00 'da ATV'de başlayacak.

AKINCI SON BÖLÜMDE (2. BÖLÜM) NE OLDU?

Herkes Akıncı'nın peşinde!

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE...

AKINCI 3. BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Peki babanın intikamı..."

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tanıtımı ile dizinin dev oyuncu kadrosunu ilk kez izleyici ile buluşturdu. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekiyor.