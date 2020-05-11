Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır

Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır
11.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:36

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin büyük çoğunluğunun bugün hizmet vermeye başladığını belirterek, "AVM'lerimizin çoğu açık ama oradaki perakendecilerimizin büyük çoğunluğu 1 Haziran'a kadar hazırlık yapacaklar.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin büyük çoğunluğunun bugün hizmet vermeye başladığını belirterek, "AVM'lerimizin çoğu açık ama oradaki perakendecilerimizin büyük çoğunluğu 1 Haziran'a kadar hazırlık yapacaklar. Tüketici giriş sayılarının yüzde 30'larda kalacağını, ciroların yüzde 50 civarında seyredeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durdurarak geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) de bugünden itibaren kapılarını açtı.

Müşterilerini yeniden ağırlamaya başlayan AVM'lerde, bugünden itibaren restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri de faaliyet göstermeye başlıyor.

Belirlenen hijyen kurallarına uyularak faaliyet gösterecek AVM'lerde, tüketiciler de hem bireysel hijyenlerine hem de sosyal mesafeye uyum sağlayarak alışverişini yapabilecek.

Açılışa ilişkin bilgi veren AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin büyük çoğunluğunun bugün hizmet vermeye başladığını anımsatarak, normalleşmeye hazır olduklarını söyledi.

Bu açılışın bir deneme açılışı gibi olduğunu dile getiren Altaş, 1 Haziran'a kadar isteyenin açıp istemeyenin açmayacağı bir dönem olacağını aktardı.

AVM'lerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve alınacağını aktaran Altaş şu bilgileri verdi:

"AVM'lerimizin çoğu açık ama oradaki perakendecilerimizin büyük çoğunluğu 1 Haziran'a kadar hazırlık yapacaklar. Dolayısıyla tedbirli ve kısmi bir açılıştan bahsediyoruz. Tüketici giriş sayılarının yüzde 30'larda kalacağını, ciroların yüzde 50 civarında seyredeceğini tahmin ediyorum.

Elektronik ortamda birçok üründe satışlar bu dönem hızla arttı ama dünya örnekleri bize, tüketicinin fiziki alışverişten vazgeçmediğini gösteriyor. Asya'da ve Avrupa'da fiziksel mağazalar açıldıktan sonra, alışveriş hayatı hızla eski durumuna dönüyor."

Altaş, AVM'lerin açılmasının normalleşmeye büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda bulundu
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda...
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Hazal Kaya Nur Yerlitaş Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Bugün açılan AVM'ler tüketicileri karşılamaya hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:39:01. #1.15#
title