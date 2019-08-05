Bugün Açıklanacak Enflasyon Verisinde Artış Bekleniyor

Yeni haftaya başlarken global piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşlarına yönelik gelen açıklamalarla gerginlik devam ederken, ilgili haber akışları piyasalarda baskı yaratmaya devam edebilir. Yurtiçinde ise bugün enflasyon oranı açıklanacak olup, son aylarda %15.72' ye kadar gerileyen enflasyonun Temmuz ayında %16.95'e yükselmesi beklenmekte. Temmuz'da bir miktar artması beklenen enflasyonun yeniden düşüş trendine girmesi bekleniyor. Güne 5.58 seviyesinden hafif primli başlayan kur ve ülke risk primimizin 370'in üzerine yükselmesi ve açıklanacak enflasyon verisinde beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleşmesi endeks de aşağı yönlü bir baskılanmayı beraberinde getirebilir.

USDTRY… Enflasyon Verisi Öncesi Hafif Primli Seyrediyor… ABD-Çin ticaret geriliminin devam ediyor olması küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, ticaret geriliminin piyasalara etki edeceği risklerin öne çıkmasıyla Fed'in yeni bir faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırdı. Ancak ABD'nin makro verilerine baktığımızda Cuma günü açıklanan ortalama saatlik kazançlarda bir miktar toparlanma yaşanması ve ekonomik konjonktüre göre istihdam piyasasındaki güçlü görünüm faiz indirim beklentilerini kısıtlayabilir. Yeni haftaya 5.58 seviyesinden hafif primli başlayan paritede bugün artış göstermesi beklenen Temmuz ayı enflasyon oranı açıklanacak olup, beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleşmesi ile TL varlıklarda negatif fiyatlamalar görülebilir. ABD tarafında ise bugün PMI verileri takip edilecek olup hafta genelinde veri akışı açısından nispeten daha sakin geçecek.

EURTRY… Haftaya Primli Seyirle Başladı… Yurtiçinde açıklanacak enflasyon verisi öncesi hafif yükseliş eğilimi ile işlem gören paritede, bugün açıklanacak Avrupa bölgesi PMI verileri ile birllikte volatalite gözlemlenebilir.

EURUSD… Euro Bölgesi PMI Verileri Takip Edilecek… Cuma günü açıklanan ABD işgücü piyasası verilerindeki toparlanma ile güçlenen Dolar karşısında parite 1.1078 seviyesine gerilemişti. Sabah saatleri itibariyle 1.11 seviyesinin üzerinde primli seyreden paritede bugün Euro bölgesi ve ABD tarında açıklanacak PMI verileri takip edilirken, ABD-Çin ticaret gerilimine yönelik olası açıklamalar Dolar endeksi üzerinde bir miktar baskı yaratarak paritenin yukarı yönlü hareketlerini destekleyebilir.

XAUUSD… ABD-Çin Ticaret Gerilimi İle 1450 Seviyesinin Üzerinde… Trump'ınABD'nin Çin'den 300 milyar dolarlık ithalatına 1 Eylül itibariyle %10'luk ek bir tarife uygulamaya başlayacaklarını açıklamasının ardından Çin Yönetimi'nin karşı tedbir alacağını belirtmesi ile ticaret gerilimini yükseltti. Bu kapsamda yeni haftaya güvenli liman Ons Altın 1450 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi ile başlarken, risk iştahının azalmasıyla Dolar endeksinin bir miktar geri çekildiğini görmekteyiz.

BRENT… ABD-Çin Ticaret Gerilimi Aşağı Yönlü Baskılamakta… ABD-Çin ticaret geriliminin iki ülkenin karşılıklı açıklamalarla tırmanması küresel ekonominin daralacağına yönelik beklentiler ile risk iştahını azaltmakta. Küresel ekonomideki yavaşlama ile petrol talebinin azalacağına ilişkin beklentiler ise Brent petrol fiyatlarını olumsuz etkileyerek aşağı yönlü baskılamakta.

S&P500…Risk İştahındaki Azalış Hisse Senedi Piyasalarını Olumsuz Etkiliyor… ABD-Çin arasında artan gerilim ve Fed'in şuan için öngörülemeyen para politikaları gibi etkenlerle küresel risk iştahının aşağı yönlü baskılandığını görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasalarındaki baskının Çin'in ABD'nin ek vergi hamlesine karşı tedbir alacağını açıklamasıyla devam edebileceğini söyleyebiliriz.

Kaynak: Bültenler