Bugün (9 Aralık) hava durumu nasıl? Ne zaman kar yağacak? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 9 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

9 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 14°C



İSTANBUL °C, 15°C



KIRKLARELİ °C, 15°C



KOCAELİ °C, 18°C



A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 15°C



İZMİR °C, 16°C



MUĞLA °C, 15°C



ADANA °C, 19°C

ANTALYA °C, 19°C



HATAY °C, 16°C



MERSİN °C, 19°C



ANKARA °C, 11°C

ÇANKIRI °C, 9°C



ESKİŞEHİR °C, 11°C



KONYA °C, 11°C



BOLU °C, 11°C

DÜZCE °C, 14°C



KASTAMONU °C, 10°C



ZONGULDAK °C, 15°C



AMASYA °C, 12°C

SAMSUN °C, 17°C



TOKAT °C, 10°C



TRABZON °C, 14°C



ERZURUM °C, 1°C

KARS °C, -2°C



MALATYA °C, 9°C



VAN °C, 8°C



DİYARBAKIR °C, 9°C

GAZİANTEP °C, 13°C



SİİRT °C, 8°C



ŞANLIURFA °C, 14°C

9 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

9 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

9 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler kısa süreli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde sabah erken saatlerde pus ve yerel olarak sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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