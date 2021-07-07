Bugün 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandı
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Bugün 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandı

Bugün 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. 

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 863 bin 433 doz aşı yapıldı. Yarın randevu alın, Covid-19'a karşı şartları siz de lehinize çevirin!" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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