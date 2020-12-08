Bugün (8 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 8 Aralık günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

8 ARALIK 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 13°C



İSTANBUL °C, 14°C



KIRKLARELİ °C, 12°C



KOCAELİ °C, 18°C



A.KARAHİSAR °C, 10°C

DENİZLİ °C, 14°C



İZMİR °C, 17°C



MUĞLA °C, 13°C



ADANA °C, 18°C

ANTALYA °C, 18°C



HATAY °C, 16°C



MERSİN °C, 17°C



ANKARA °C, 11°C

ÇANKIRI °C, 9°C



ESKİŞEHİR °C, 12°C



KONYA °C, 11°C

BOLU °C, 11°C

DÜZCE °C, 16°C



KASTAMONU °C, 10°C



ZONGULDAK °C, 17°C



AMASYA °C, 10°C

SAMSUN °C, 16°C



TOKAT °C, 10°C



TRABZON °C, 16°C



ERZURUM °C, 3°C

KARS °C, 2°C



MALATYA °C, 8°C



VAN °C, 8°C



DİYARBAKIR °C, 12°C

GAZİANTEP °C, 10°C



SİİRT °C, 10°C



ŞANLIURFA °C, 14°C

8 ARALIK 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (30-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

8 ARALIK 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,aralıklı yağmurlu yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği ve bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney ve güneybatılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

8 ARALIK 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir,Manisa ve Aydın çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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