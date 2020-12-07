Bugün (7 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 7 Aralık Pazartesi 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

7 ARALIK GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Esk şehir, Konya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 13°C



İSTANBUL °C, 14°C



KIRKLARELİ °C, 13°C



KOCAELİ °C, 18°C



A.KARAHİSAR °C, 13°C

DENİZLİ °C, 16°C



İZMİR °C, 18°C



MUĞLA °C, 15°C



ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 18°C



HATAY °C, 17°C



MERSİN °C, 19°C



ANKARA °C, 12°C

ÇANKIRI °C, 10°C



ESKİŞEHİR °C, 13°C



KONYA °C, 15°C



BOLU °C, 12°C

DÜZCE °C, 16°C



KASTAMONU °C, 9°C



ZONGULDAK °C, 13°C



AMASYA °C, 11°C

SAMSUN °C, 14°C



TOKAT °C, 10°C



TRABZON °C, 15°C



ERZURUM °C, 3°C

KARS °C, -1°C



MALATYA °C, 8°C



VAN °C, 7°C



DİYARBAKIR °C, 13°C

GAZİANTEP °C, 13°C



SİİRT °C, 12°C



ŞANLIURFA °C, 15°C

7 ARALIK 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tarakya, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 ARALIK 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,gece saatlerinde Ankara,Çankırı,Bolu,Karabük,Düzce,Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tamin edilmektedir.Sabah saatlerinde,bölgenin iç kesimlerinde, yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

7 ARALIK 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç ve kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayacak yağış öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklarla devam edecek. Bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde yağmur ve sağanak, İzmir ve Aydın çevrelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Bölge geneli güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmekte. Bölgemizin güneyinde öğle saatlerinden itibaren orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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