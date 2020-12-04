Bugün (4 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 4 Aralık günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

4 ARALIK GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 18°C

EDİRNE °C, 10°C



İSTANBUL °C, 16°C



KOCAELİ °C, 19°C



AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

AYDIN °C, 19°C



İZMİR °C, 17°C



MUĞLA °C, 16°C



ADANA °C, 22°C

ANTALYA °C, 18°C



HATAY °C, 18°C



ISPARTA °C, 11°C



ANKARA °C, 15°C

ESKİŞEHİR °C, 14°C



KAYSERİ °C, 14°C



KONYA °C, 14°C



BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 18°C



SİNOP °C, 16°C



ZONGULDAK °C, 17°C



AMASYA °C, 13°C

RİZE °C, 17°C



SAMSUN °C, 18°C



TRABZON °C, 16°C



BİNGÖL °C, 12°C

ERZURUM °C, 5°C



KARS °C, -1°C



VAN °C, 10°C



DİYARBAKIR °C, 15°C

GAZİANTEP °C, 14°C



SİİRT °C, 14°C



ŞANLIURFA °C, 17°C

4 ARALIK İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Güneydoğu (Keşişleme), öğleden sonra Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4 ARALIK ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçmesi, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

4 ARALIK İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri çok bulutlu ve İzmir'in güneybatı kesimleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde pus yer yer sis olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

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