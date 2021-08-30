Bugün (30 Ağustos Pazartesi) Sağlık Ocakları açık mı?

30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de Sağlık Ocakları oldu. Peki, 30 Ağustos Pazartesi, bugün Sağlık Ocakları açık mı?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken Sağlık Ocakları açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi Sağlık Ocakları açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün Sağlık Ocakları açık mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

30 AĞUSTOS PAZARTESİ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık Ocakları yani Aile Sağlığı Merkezleri hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle aile hekimleri 30 Ağustos Pazartesi günü çalışmayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.