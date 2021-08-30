Bugün (30 Ağustos Pazartesi) poliklinikler açık mı? Acil bugün açık mı?

30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de poliklinikler oldu. Peki, 30 Ağustos Pazartesi, bugün poliklinikler açık mı?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken poliklinikler açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi poliklinikler açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün poliklinikler açık mı?

30 AĞUSTOS PAZARTESİ POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanında hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

– Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.