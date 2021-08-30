Bugün (30 Ağustos Pazartesi) noter açık mı?

30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de noter oldu. Peki, 30 Ağustos Pazartesi, bugün noter açık mı?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken noter açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi noter açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün noter açık mı?

30 AĞUSTOS PAZARTESİ NOTER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos tarihinde açık olmayacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.