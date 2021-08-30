Bugün (30 Ağustos Pazartesi) MNG Kargo çalışıyor mu?
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Bugün (30 Ağustos Pazartesi) MNG Kargo çalışıyor mu?

Bugün (30 Ağustos Pazartesi) MNG Kargo çalışıyor mu?
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30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de MNG Kargo oldu. Peki, bugün (30 Ağustos Pazartesi) MNG Kargo çalışıyor mu?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken noter açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi MNG Kargo açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün 30 Ağustos Pazartesi MNG Kargo çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS PAZARTESİ (BUGÜN) MNG KARGO ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı resmi tatil günüdür.

MNG Kargo resmi tatillerde çalışmadığı için pazartesi günü tüm MNG Kargo kapalı olacaklar. Dolayısıyla cumartesi günü öğlen saatlerine kadar MNG Kargoda işlemlerini tamamlamayanlar Salı gününü beklemek durumundadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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