Bugün (30 Ağustos Pazartesi) kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de kargolar oldu. Peki, bugün (30 Ağustos Pazartesi) kargolar çalışıyor mu?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken noter açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi kargolar açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün 30 Ağustos Pazartesi kargolar çalışıyor mu? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

30 AĞUSTOS PAZARTESİ (BUGÜN) KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı resmi tatil günüdür.

Kargolar resmi tatillerde çalışmadığı için pazartesi günü tüm kargolar kapalı olacaklar. Dolayısıyla cumartesi günü öğlen saatlerine kadar kargolarda işlemlerini tamamlamayanlar Salı gününü beklemek durumundadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.