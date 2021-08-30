Bugün (30 Ağustos Pazartesi) eczaneler açık mı?

30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de eczaneler oldu. Peki, 30 Ağustos Pazartesi, bugün eczaneler açık mı?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken eczaneler açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi eczaneler açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün eczaneler açık mı? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

30 AĞUSTOS PAZARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü kapalı olacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.