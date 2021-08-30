Bugün (30 Ağustos Pazartesi) ARAS Kargo çalışıyor mu?

30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de ARAS Kargo oldu. Peki, bugün (30 Ağustos Pazartesi) ARAS Kargo çalışıyor mu?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken noter açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi ARAS Kargo açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün 30 Ağustos Pazartesi ARAS Kargo çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS PAZARTESİ (BUGÜN) ARAS KARGO ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı resmi tatil günüdür.

ARAS Kargo resmi tatillerde çalışmadığı için pazartesi günü tüm ARAS Kargo kapalı olacaklar. Dolayısıyla cumartesi günü öğlen saatlerine kadar kargo işlemlerini tamamlamayanlar Salı gününü beklemek durumundadır.

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Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.