Bugün (3 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 3 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

3 ARALIK 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Muğla'nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 15°C



EDİRNE °C, 10°C



İSTANBUL °C, 14°C



KOCAELİ °C, 17°C



AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

AYDIN °C, 20°C



İZMİR °C, 18°C



MUĞLA °C, 17°C



ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 19°C



HATAY °C, 18°C



ISPARTA °C, 12°C



ANKARA °C, 13°C

ESKİŞEHİR °C, 13°C



KAYSERİ °C, 14°C



KONYA °C, 13°C



BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 16°C



SİNOP °C, 15°C



ZONGULDAK °C, 14°C



AMASYA °C, 13°C

RİZE °C, 16°C



SAMSUN °C, 17°C

TRABZON °C, 16°C

BİNGÖL °C, 13°C

ERZURUM °C, 6°C



KARS °C, 4°C



VAN °C, 10°C



DİYARBAKIR °C, 16°C

GAZİANTEP °C, 14°C



SİİRT °C, 15°C



ŞANLIURFA °C, 18°C

3 ARALIK 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusunun sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 ARALIK 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

RÜZGAR: Güney ve doğuLU yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

3 ARALIK 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1-3 derece artacak.

RÜZGAR: Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde doğu-güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

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