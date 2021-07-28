Bugün 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü
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Bugün 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü

Bugün 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü
Bültenler - Haberler | Güncel

Hepatit B'nin sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu hatırlatan Gilead Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin, Hepatit B'ye dikkat çekmek üzere "Hep Var" adıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Şahin, kampanya ile hepatit B'de düzenli tedavinin ve sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti

Son 2 yıldır sağlıkta tek gündem Covid-19 oldu. Birçok hasta virüs korkusundan sağlık kontrollerini erteledi. Oysa bu süreçte diğer hastalıklar yok olmadı. Bugün 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü.. Hepatit B alanında en yenilikçi tedavileri sunan Gilead, hepatit B'de düzenli tedavi ve sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmek için "HEP VAR" adıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı.

Kronik viral hepatitler (hepatit B, C ve D) Türkiye'de de kronik karaciğer hastalığının en yaygın nedeni. Dünyada ise her yıl 1 milyondan fazla kişi viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Dünyada her üç kişiden birinin hepatit B (HBV) ile karşılaştığı ve yaklaşık 250 milyondan fazla kişide HBV enfeksiyonu olduğu biliniyor. Türkiye'de ise 2 milyondan fazla kişinin HBV ile enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Gilead Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin, hepatit B'nin toplumda çok yaygın olmasına rağmen, farkındalığın düşük olduğunu söyledi. Hepatit B ile yaşayan birçok kişinin durumunun farkında olmadığını, tanı almış bazı hastaların ise sadece taşıyıcı oldukları için bu durumu küçümsediğini belirten Şahin, 'Hepatit B sinsi ilerleyen bir hastalık. Büyük oranda geç dönemde belirti veriyor, hastaların büyük çoğunluğu hastalıklarının farkında olmuyor veya hastalığın ilerlediğini farkedemiyor. Oysa hepatit B tedavi edilmediği takdirde ciddi karaciğer hasarına, siroza, hatta kansere neden olabiliyor. Hepatit B hastalarının, hem aldıkları ilaçlar hem de hastalığın yol açabileceği komplikasyonlar nedeniyle belirli aralıklarla hekimleri tarafından takip edilmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki pandemi sürecinde virüs korkusuyla hastaneye gitmekten çekinen birçok hasta, hekim kontrollerini erteledi. Oysa hepatit B beklemez ve ihmal etmeye gelmez. Hep Var kampanyası ile hem toplumu hepatit B hakkında bilgilendirmeyi hem de hepatit B'de düzenli tedavinin ve sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmeyi hedefliyoruz'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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