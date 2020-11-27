Bugün (27 Kasım) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 27 Kasım 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

27 KASIM 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 16°C

İSTANBUL °C, 16°C



KIRKLARELİ °C, 14°C



KOCAELİ °C, 18°C



AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

İZMİR °C, 18°C



MANİSA °C, 18°C



MUĞLA °C, 18°C



ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 21°C



HATAY °C, 17°C



ISPARTA °C, 14°C



ANKARA °C, 11°C

ÇANKIRI °C, 11°C



ESKİŞEHİR °C, 11°C



KONYA °C, 8°C



BOLU °C, 10°C

DÜZCE °C, 15°C



SİNOP °C, 15°C



ZONGULDAK °C, 14°C



AMASYA °C, 12°C

RİZE °C, 14°C



SAMSUN °C, 14°C



TRABZON °C, 14°C



ERZURUM °C, 5°C

HAKKÂRİ °C, 6°C



KARS °C, 8°C



VAN °C, 8°C



DİYARBAKIR °C, 13°C

GAZİANTEP °C, 13°C



SİİRT °C, 13°C



ŞANLIURFA °C, 17°C

27 KASIM 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

27 KASIM 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve doğu yönlerden, gece güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

27 KASIM 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde ve iç kesimlerde yerel olarak pus ve sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kuzeyinde zaman zaman kuvvetli esecek.

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