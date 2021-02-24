Bugün 24 Şubat Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı başladı mı, sonuçları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı açıklaması merakla bekleniyor. 24 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı olacak mı merak ediliyor? Peki, kabine toplantısı ne zaman? Çarşamba mı Perşembe mi olacak?

Bugün Kabine Toplantısı var mı sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Peki kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Peki, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısı ne zaman olacak? Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI, BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün yapılacak mı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yer aldı. Kabine toplantısının günü açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta 17 Şubat Çarşamba günü yapılmıştı. Bugün yapılacak mı merak konusu olmuştu. Kabine toplantısı 24 Şubat Çarşamba yapılacak mı henüz bilinmiyor. Konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısı tarihi belli olduğunda konumuza ekleyeceğiz.