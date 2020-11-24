Bugün (24 Kasım Salı 2020) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 24 Kasım 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

24 KASIM 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Samsun'un ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 14°C

İSTANBUL °C, 13°C

KOCAELİ °C, 16°C

İZMİR °C, 17°C

KÜTAHYA °C, 11°C

MANİSA °C, 17°C

ADANA °C, 22°C

ANTALYA °C, 22°C

RİZE °C, 14°C

TRABZON °C, 14°C

ERZURUM °C, 6°C

GAZİANTEP °C, 15°C

DİYARBAKIR °C, 16°C

24 KASIM 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı ve yerel hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

24 KASIM 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bölgenin iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

24 KASIM 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonraki saatlerde Bandırma, Gönen, Erdek, Marmara Adası, Biga, Çan ve Lapseki çevrelerinin kısa süreli ve hafif sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde kuzey ve iç kesimlerde pus yerel olarak sis hadisesi görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, bölgemizin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

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