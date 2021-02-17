Bugün 17 Şubat Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı başladı mı, sonuçları neler?

Bugün Kabine Toplantısı var mı sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de Kabine Toplantısı başladı. Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şuanda toplantı devam ediyor! Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısı ne zaman olacak? Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI, BİTTİ Mİ?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün 17 Şubat Çarşamba günü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalarla ilgili adres gösterdiği Kabine toplantısı Beştepe'de toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirlerinin bölgesel olarak gevşetilmesi, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu konularının ele alınması bekleniyor.

Esnafın ve vatandaşların dört gözle beklediği Bakanlar Kurulu toplantısı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin bölgesel olarak hafifletilip hafifletilmeyeceği.

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

17 Şubat kabine toplantısı bugün başladı. Toplantının akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak bazı konular aşağıdaki gibidir.

KISITLAMALAR BÖLGESEL OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Hafta başında ilk kez il bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı. 8-14 Şubat 2021 haftasının paylaşıldığı tabloda, illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Ardından Türkiye'nin salgınla mücadelede, bölgesel önlemleri hayata geçirmeye hazırlandığı ve konunun Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağı açıklandı.

Buna bağlı olarak lokanta ve kafelerin belirli koşullarda açılabilmesi, sokağa çıkış kısıtlamalarının hafifletilmesi ve eğitimin nasıl devam edeceği yönünde yeni kararlar alınabileceği de dile getiriliyor.

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

ERDOĞAN KISITLAMA KARARLARIYLA İLGİLİ KABİNE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde, bu akşam Kabine toplantısının ardından kısıtlamalar konusunda aldıkları kararları açıklayacaklarını belirtti.

YENİ ANAYASA VE GARA OPERASYONU

Siyasetteki sıcak başlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yeni Anayasa çalışmaları ve Gara operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor.