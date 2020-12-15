Bugün (15 Aralık) hava durumu nasıl? Yağmurlu mu, kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 15 Aralık Salı 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

15 ARALIK SALI 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli 40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 12°C



EDİRNE °C, 11°C



İSTANBUL °C, 12°C



KOCAELİ °C, 15°C



A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 15°C



İZMİR °C, 16°C



MUĞLA °C, 16°C



ADANA °C, 18°C

ANTALYA °C, 18°C



HATAY °C, 16°C



MERSİN °C, 18°C



ANKARA °C, 11°C

ESKİŞEHİR °C, 10°C



KONYA °C, 11°C



YOZGAT °C, 8°C



BOLU °C, 10°C

DÜZCE °C, 15°C



KASTAMONU °C, 7°C



ZONGULDAK °C, 14°C



AMASYA °C, 11°C

ÇORUM °C, 12°C



SAMSUN °C, 17°C



TRABZON °C, 17°C



ERZURUM °C, 3°C

KARS °C, 0°C



MALATYA °C, 6°C



VAN °C, 10°C



DİYARBAKIR °C, 9°C

GAZİANTEP °C, 10°C



SİİRT °C, 11°C



ŞANLIURFA °C, 13°C

15 ARALIK SALI 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusu( Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya bölgesinde ise yağışların öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı,mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

15 ARALIK SALI 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların Düzce,Zonguldak ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

15 ARALIK SALI 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin kuzeyinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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