Bugün (14 Aralık) hava durumu nasıl? Ne zaman kar yağacak? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 14 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

14 ARALIK 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 15°C



EDİRNE °C, 9°C



İSTANBUL °C, 14°C



KOCAELİ °C, 17°C



A.KARAHİSAR °C, 10°C

DENİZLİ °C, 14°C



İZMİR °C, 17°C



MUĞLA °C, 12°C



ADANA °C, 16°C

ANTALYA °C, 15°C



HATAY °C, 14°C



MERSİN °C, 16°C



ANKARA °C, 12°C

ESKİŞEHİR °C, 10°C



KONYA °C, 10°C



YOZGAT °C, 10°C



BOLU °C, 12°C

DÜZCE °C, 17°C



KASTAMONU °C, 12°C



ZONGULDAK °C, 18°C



AMASYA °C, 15°C

ÇORUM °C, 14°C



SAMSUN °C, 17°C



TRABZON °C, 18°C



ERZURUM °C, 6°C

KARS °C, 0°C



MALATYA °C, 8°C



VAN °C, 9°C



DİYARBAKIR °C, 12°C

GAZİANTEP °C, 10°C



SİİRT °C, 11°C



ŞANLIURFA °C, 14°C

14 ARALIK 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölgemizin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgar: Kuzey ve Kuzeydoğudan(Poyraz) orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak esmesi bekleniyor.

14 ARALIK 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50km/sa) eseceği beklenmektedir.

14 ARALIK 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu, sağanak ve batı kesimler yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Bölgenin güneyinde doğu güneydoğu, zamanla kuzey kuzeydoğu yönlerden orta, kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvettli esmesi bekleniyor.

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