Bugün (10 Aralık) hava durumu nasıl? Ne zaman kar yağacak? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 10 Aralık Perşembe 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

10 ARALIK 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege Denizi'nde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 15°C



İSTANBUL °C, 17°C



KIRKLARELİ °C, 15°C



KOCAELİ °C, 24°C



A.KARAHİSAR °C, 12°C

DENİZLİ °C, 15°C



İZMİR °C, 19°C



MUĞLA °C, 14°C



ADANA °C, 20°C

ANTALYA °C, 18°C



HATAY °C, 16°C



MERSİN °C, 20°C



ANKARA °C, 14°C

ÇANKIRI °C, 9°C



ESKİŞEHİR °C, 14°C



KONYA °C, 14°C



BOLU °C, 14°C

DÜZCE °C, 15°C



KASTAMONU °C, 9°C



ZONGULDAK °C, 17°C



AMASYA °C, 12°C

SAMSUN °C, 17°C



TOKAT °C, 13°C



TRABZON °C, 16°C



ERZURUM °C, 4°C

KARS °C, 1°C



MALATYA °C, 7°C



VAN °C, 7°C



DİYARBAKIR °C, 12°C

GAZİANTEP °C, 14°C



SİİRT °C, 11°C



ŞANLIURFA °C, 15°C

10 ARALIK 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının akşam saatlerinden itibaren, zamanla gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Doğu ve Güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

10 ARALIK 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği beklenmektedir.

10 ARALIK 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin gündüz saatlerinde yerel ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde görülecek yağışların akşam saatlerine doğru etkisinin artması ve bölgemizin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi ve gece saatlerinde bölgemizin tamamını etkilemesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) ve fırtınamsı (40-60 km/sa) kuvvette esmesi bekleniyor.

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