"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı" dedi.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı yaptıran: Evren Durcan. Aşıyı yapan: Dr. Muhammet Gülle. Saat: 18.13. Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı. Geç saatte arkadaşlarımıza bu haberi verdiğimizde evlerine yeni dönmüşlerdi. Günün hatırası bir fotoğraf istedik. Gönderdiler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı