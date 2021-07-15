"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı"
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"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı"

'Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı" dedi.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı yaptıran: Evren Durcan. Aşıyı yapan: Dr. Muhammet Gülle. Saat: 18.13. Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı. Geç saatte arkadaşlarımıza bu haberi verdiğimizde evlerine yeni dönmüşlerdi. Günün hatırası bir fotoğraf istedik. Gönderdiler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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