Bugün 1 milyon 434 bin 181 doz koronavirüs aşısı yapıldı
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Bugün 1 milyon 434 bin 181 doz koronavirüs aşısı yapıldı

Bugün 1 milyon 434 bin 181 doz koronavirüs aşısı yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyon 434 bin 181 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyon 434 bin 181 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün de az değiliz! Toplam doz sayısı 1 milyon 434 bin 181. 410 bin 98 kişi karar verip ilk doz aşısını oldu. 812 bin 852 kişi zamanı gelen 2'nci doz aşısını, 211 bin 231 kişi ise yaş ve kronik hastalık sebebiyle yapılmasında yarar görülen 3'üncü doz aşısını yaptırdı. Yarın daha da fazla olalım" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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